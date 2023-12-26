"عبقري وسيجعلني سعيدًا".. نجم الريال يقطع طريق برشلونة نحو جوهرة البرازيل!

ضربة جديدة لمخططات ديكو

طلب النجم البرازيلي إندريك، أحدث صفقات ريال مدريد، إدارة ناديه بالتعاقد مع موهبة مميزة من بلاد السامبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عن أن إندريك تحدث خلال زيارته الأخيرة لمقر النادي الملكي، عن اللاعب الواعد إستيفاو ويليان "ميسينيو"، نجم بالميراس، مؤكدًا أنه موهبة لا مثيل له وسيمثل إضافة كبيرة للملكي في المستقبل.

ويلعب ميسينيو (16 عاما) بالفعل مع الفريق الأول لبالميراس، ويشغل مركز الجناح، واختارته شركة "نايك" للملابس الرياضية الشهيرة لتوقيع عقد رعاية معه وهو بسن العاشرة فقط، ما يدل على قيمة موهبته الكبيرة.

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ووصف إندريك، للمقربين من الرئيس فلورنتينو بيريز، إن "ميسينيو" لاعب عبقري واللعب بجواره سيجعله سعيدًا وسينعكس بالإيجاب على الفريق الملكي، خصوصًا أنه يعلم تمامًا باهتمام الريال بالفعل بصفقة ميسينيو، لكنه يعلم أنها لن تكون سهلة، ولن تقل قيمتها عن 60 مليون يورو.

ويعد ميسينيو أحد الأهداف الرئيسية لديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، في الصيف المقبل، لكن الأزمة الاقتصادية للبارسا قد تمنعه من منافسة ريال مدريد بقوة على الصفقة.

وليس برشلونة الفريق الوحيد المهتم باللاعب الشاب، لكن بحسب تقرير الجريدة الكتالونية يحظى بمتابعة من باريس سان جيرمان الذي تقدم بعرض يقارب 50 مليون يورو لضمه.