عبر تويتر، بيراميدز يُعلن رحيل 3 من لاعبيه

النادي المصري مازال نشطًا في سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بيراميدز رسميًا رحيل 3 من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الشتوي، موجهًا الشكر لهم ومتمنيًا لهم التوفيق.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر رحيل كلًا من أحمد عفيفي وحمادة طلبة وإسلام صيام عن صفوف الفريق.

رسمياً رحل كل من أحمد عفيفي واسلام صيام وحمادة طلبة من صفوف الفريق .. نتمنى لكم كل التوفيق في مرحلتكم المقبلة 💙 pic.twitter.com/FXSE0Xpz8b — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 20, 2019

ويُعد أحمد عفيفي القادم من الجونة عام 2017 هو الأكثر ظهورًا بين الثلاثي في مباريات الدوري المصري هذا الموسم، إذ لعب 7 مباريات أحرز خلالها هدف واحد.

فيما لم يلعب المدافع صاحب الـ33 عامًا "إسلام صيام" أي مباراة، وخاض حمادة طلبة صاحب الـ37 عامًا والذي سبق له اللعب في الزمالك وارتداء قميص منتخب مصر مباراتين.

يُذكر أن بيراميدز تعاقد خلال يناير الجاري مع 5 لاعبين جدد أبرزهم عبد الله السعيد بعد فسخ عقده مع أهلي جدة السعودي وجون سيفونتي وإريك تراوري.

ويحتل الفريق الذي يرأسه حسام البدري ويمتلكه المستشار تركي بن الشيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم، ويفضله 3 نقاط عن الزمالك في الصدارة لكنه لعب 3 مباريات إضافية عن منافسه.