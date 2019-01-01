عبد اللطيف نصير: حظوظ الوداد وصن داونز في التأهل متساوية

لاعب الوداد يلوم إهدار الفرص واستقبال هدف على ملعبهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف عبد اللطيف نصير لاعب الوداد المغربي فرص فريقه ومنافسه ماميلودي صن داونز في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالمتساوية.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين في المغرب قد انتهت يوم أمس بانتصار الوداد بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما يجعل الحسم معلقًا ومؤجلًا حتى موقعة الإياب في جنوب أفريقيا في الرابع من مايو القادم.

نصير تحدث في تصريحات تلفزية عقب اللقاء مؤكدًا أن إهدار الفرص السهلة واستقبال الفريق لهدف على ملعبه صعب من موقعة الإياب، مضيفًا "حظوظنا نحن وهم متساوية في التأهل، لأن نتيجة الذهاب لم تحسم التأهل".

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"لعبنا الشوط الأول هنا وما زال الشوط الثاني هناك، مباراة الإياب لن تكون سهلة بل صعبة على الفريقين، وسنحاول إن شاء الله تسجيل هدف هناك".

أضاف "الصعوبات التي واجهناها اليوم تتلخص في عدم قدرتنا على تسجيل أكبر عدد من الأهداف، سيطرنا على المباراة لكننا لم ننجح في استغلال فرصنا، وتلك كرة القدم. المشكلة الأخرى كانت في استقبالنا لهدف على ملعبنا، لم نكن نريد هذا، لكن ان شاء الله نعوضه في الإياب".

يُذكر أن صن داونز كان قد هزم الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (8 مرات) على ملعبه بخمسة أهداف دون رد في ربع نهائي البطولة، قبل أن يخسر إيابًا بهدف دون رد ويتأهل لمواجهة الوداد.