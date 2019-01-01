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دوري أبطال آسيا

عبد العزيز حاتم يوجه رسالة لجمهور الغرافة قبل مباراة ذوب آهن

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رسالة من لاعب الغرافة لجمهور فريقه قبل المباراة الهامة يوم الثلاثاء
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

وجه عبد العزيز حاتم، لاعب الغرافة القطري رسالة إلى جمهور فريقه قبل مواجهة ذوب آهن الإيراني، في الملحق الآسيوي.

ويستعد الغرافة لمواجهة، نظيره ذوب آهن يوم الثلاثاء على استاد ثاني بن جاسم، ضمن الملحق المؤجل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الغرافة على موقع تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه حاتم وهو يحدث الجماهير، حيث قال: "لدينا يوم الثلاثاء مباراة مصيرية في دوري الأبطال".

وتابع: " نتمنى وجودكم معنا ومثل ما حصلنا على كأس آسيا ان شاء الله نادي قطري يحصل على دوري أبطال آسيا".

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الجدير بالذكر أن الفريق الإيراني، وصل إلى المرحلة النهائية من التصفيات، بعد تغلبه على حساب الكويت الكويتي بهدف دون رد.

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