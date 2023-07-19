عبد الرزاق حمد الله يتحدى الجميع بعد مطالبات إبعاده من الاتحاد .. ماذا قال؟

رسالة قوية من عبد الرزاق حمد الله قبل الموسم الرياضي الجديد

في صمتٍ تام، يستعد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لبدء الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

حمد الله البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الاتحاد في يناير 2022، قادمًا من النصر، ونجح في قيادة العميد؛ للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين، لأول مرة بعد غياب 14 سنة، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

لكن.. ما حققه اللاعب المغربي مع الاتحاد، يبدو أنه غير كافٍ؛ حيث يطالب قطاع كبير من الجماهير، بإبعاده عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.

هذه المطالبات، يتعامل معها عبد الرزاق حمد الله، بهدوءٍ شديد؛ حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الأربعاء، تظهر استعداده القوي للموسم الجديد، مع فريقه.

وعلق حمد الله على الصورة؛ قائلًا: "كن صامتًا ولا تخبرهم بأي شيء؛ حتى العرض المرعب"؛ فيما يبدو أنها رسالة غير مباشرة، لكل من يطالب بالاستغناء عنه.

جدير بالذكر أن حمد الله، سجل 38 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وصنع 4 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، منذ يناير 2022 وحتى الآن.