عبد الرزاق حمدالله أمام العروبة .. حين يُكافئك الله على حُسن وصدق نواياك!

المهاجم قاد الشباب للفوز على العروبة

أهدر عبد الرزاق حمدالله ركلة جزاء في الوقت القاتل من مواجهة فريقه الشباب أمام النصر في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، ليحرم فريقه من نقطة ثمينة من خصم عنيد وكبير، ولكنه عوض ذلك جيدًا بقيادة الليوث لهزيمة العروبة مساء اليوم 3-0.

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الهداف المغربي يمر بموسم مختلف في 2024-2025، حيث ابتعد نسبيًا عن الأضواء وتراجع وهجه بعد رحيله عن الاتحاد بقرار من زميله كريم بنزيما -بحسب التقارير الصحفية-، ولكنه رغم ذلك يُظهر منذ بداية الموسم التزامًا وتضحية رائعة مع الشباب.

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حمدالله حتى خارج الملعب تغير بشكل كبير، ابتعد عن الاستفزاز والتزم مع فريقه وركز في تدريباته وجهده داخل الملعب، وقد برز ذلك خلال مواجهة النصر الأخيرة حيث لم يقم بأي تصرف متهور، كما اعتاد، أمام ناديه السابق.

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اليوم وفي الدقيقة الـ38 من مباراة العروبة أكد حمدالله هذا التغير في عقليته، بعدما مرر الكرة السهلة إلى زميله هارون كمارا ليُسجل هدف الشباب الأول رغم أنه كان قادرًا على أن يُتوج جهده في الهجمة وانطلاقته من وسط الملعب بالتسجيل وزيادة عدد أهدافه في دوري المحترفين ليُقلص الفجوة مع الصدارة، وجميعنا نعلم أن الوصول لصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين هو دافعه الذي أبقاه في السعودية والتوقيع للشباب.

حمدالله، القديم، كان سيُسدد بالتأكيد ليُسجل هدفًا سهلًا، فهو يثق تمامًا في قدراته وقادر جدًا على التسجيل، لكن تلك النسخة الجديدة من اللاعب المغربي فضلت التمرير لزميله والتخلي عن الهدف بالكثير من التضحية وتغليب مصلحة الفريق.

صدق نوايا حمدالله وإخلاصه في "عمله" مع الشباب واضح تمامًا منذ بداية الموسم، سواء بالجهد الكبير والعمل الرائع داخل الملعب أو الصمت والتركيز والالتزام خارجه، وقد كافأه الله على ذلك بأن سجل بنفسه الهدف الثاني بخطأ ساذج من حارس المرمى .. تسديدة كانت تبدو سهلة تمامًا لكنها أفلتت ودخلت المرمى لتُهدي حمدالله الهدف الذي لم يبحث عنه!

الجميل أننا رأينا حمدالله في أكثر من لقطة أمام العروبة يُحاول صناعة الأهداف ومساعدة الفريق جماعيًا وبتضحية واضحة من جانبه، وهذا عكس تمامًا التوقعات والقلق الذي كان يُساور عشاق الليوث من أن اللاعب جاء لمجرد البحث عن إنجاز شخصي بالوصول لعرش عمر السومة.