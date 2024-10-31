حمدالله ضد الوحدة | ثلاثي عوضه عن معاناة الاتحاد .. الشباب يُعيد لعبد الرزاق شبابه

كم تكون سعيدًا حين يأتيك العوض بعد المعاناة؟ هذا بالتأكيد شعور عبد الرزاق حمدالله في فريقه الجديد، الشباب، حاليًا بعد تجربته القاسية مع الاتحاد، خاصة في الموسم الأخير، وأتحدث هنا على الصعيد التكتيكي لا غيره.

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الهداف المغربي قاد الليوث لتخطي الوحدة في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل الهدف الثاني بعدما سدد كريستيان جوانكا صاروخية أنتجت الهدف الأول وقبل أن يُعيش مصعب الجوير لحظة فرح كبرى بإحراز الهدف الثالث.

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الشباب لعب مباراة ممتازة أمام الوحدة خاصة هجوميًا، وقد ساهمت تغييرات المدرب في بداية الشوط الثاني الممتازة في ذلك، حيث أعاد الاتزان لخط الوسط وحرر صناع اللعب بإشراك ماجد كنبه بدلًا من هارون كمارا ومحمد آل ثاني بدلًا من حسين الصبياني.

المتابع لأداء حمدالله مع الاتحاد والشباب يرى الفارق الواضح بين الأدوار المطلوبة من اللاعب على أرض الملعب، مع العميد كان مجبرًا على أن يكون المهاجم الذي يتحرك خارج منطقة الجزاء كثيرًا ويبذل جهدًا واضحًا حتى يصل إلى منطقة جزاء المنافس، ذلك لعدة أسباب أبرزها أسلوب لعب الفريق خاصة مع نونو سانتو والذي يعتمد على التحولات كثيرًا، وأيضًا وجود كريم بنزيما كمهاجم متقدم، فيما في الشباب يعيش اللاعب دوره المناسب له في هذا العُمر وتلك الحالة البدنية، إذ يتواجد داخل منطقة الجزاء أو قريبًا منها، لا يجري كثيرًا وفي مساحات واسعة، بل يعتمد الاستلام والتمرير سريعًا أو محاولة الانطلاق نحو المرمى بمسافة قصيرة.

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هذه النقطة الأولى، الثانية هي أن حمدالله عانى كثيرًا في الاتحاد، خاصة خلال الموسم الماضي، من عدم وجود صناع لعب وأجنحة قادرة على مساعدته هجوميًا، لذا كان يبذل جهدًا هائلًا ويعتمد على نفسه فرديًا لإحراز الأهداف، فيما اليوم في الشباب هو محظوظ بتواجد 3 من أفضل صناع اللعب في دوري روشن هذا الموسم وهم جوانكا والجوير والوافد الجديد جاكوما بونافيتنورا، بجانب الجناح نواف الصعدي صاحب الأدوار الهجومية الممتازة، وأيضًا يلعب بجانبه هارون كمارا أحيانًا ... هؤلاء جميعًا يُساعدون اللاعب على التركيز على دوره الأساسي وهو إحراز وصناعة الأهداف، وليس الجري في المساحات ... لأنهم يظلون على مسافات قريبة منه، وثانيًا لأنهم يُقدمون له تمريرات ذهبية ولنا في تمريرة جوانكا اليوم خير مثال، إذ لم يعد مطلوبًا منه الآن سوى التمركز السليم واللمسة الأخيرة الإيجابية وتلك موجودة في جيبه الصغير!

الشباب بأسلوب لعبه الهجومي والذي تطور جدًا في المباريات الثلاثة الأخيرة، حيث أحرز 8 أهداف، وتواجد كل تلك المواهب الهجومية وصناع اللعب في الفريق أعاد لحمدلله شبابه الذي أهدره في الاتحاد ... اللاعب يعيش بداية موسم رائعة بوصوله لـ7 مساهمات تهديفية في أول 7 مباريات مع الفريق، وواضح جدًا مدى رضاه وسعادته بالتواجد مع الليوث وحمل شارة القيادة وهو ما يجعله يلعب براحة نفسية وهدوء وصفاء ذهن كبير بعد المشاكل التي عاشها مع العميد بسبب زميله الفرنسي والانتقادات والمقارنات الهائلة.

هنيئًا للشباب بعد الرزاق حمدالله وهنيئًا لعبد الرزاق حمدالله بالشباب .. كان الخيار الأفضل للطرفين.