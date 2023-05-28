عبد الرحمن العبود يحسم مستقبله مع الاتحاد

جناح الاتحاد عاش موسمًا صعبًا

عاش عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد موسمًا صعبًا في 2022-2023، إذ عانى من خلافات حادة مع مدربه نونو سانتو أدت لاستبعاده من اللعب لعدة مباريات قبل أن يتم الصلح أخيرًا ويعود للعب لكن ليس ضمن التشكيل الأساسي كما كان بداية الموسم.

هذا الأمر دفع العديد للاعتقاد أن مستقبل الجناح السعودي سيكون خارج العميد في الموسم القادم، خاصة في حال بقاء المدرب البرتغالي وتعاقد النادي مع عدد من اللاعبين الأجانب الكبار في خانة الجناح.

العبود لم يُفوت فرصة الاحتفال بلقب دوري روشن الذي حققه الاتحاد رسميًا يوم أمس بفوزه على الفيحاء 3-0 دون الحديث عن مستقبله والتأكيد على بقائه مع فريقه.

إذ قال لبرنامج "أكشن مع وليد" "أشكر وليد الفراج لدعمه الدائم لنا، الجمهور يستحق هذه الفرحة، تعبنا وأنجزنا وربنا أكرمنا باللقب".

أتم قائلًا للجمهور عن مستقبله "عبد الرحمن العبود موجود مع الاتحاد وباقي على قلوبهم إن شاء الله".

يُشار إلى أن الاتحاد سيختتم الموسم بمواجهة الطائي يوم الأربعاء القادم في آخر جولات دوري روشن، ويُتوقع أن يمتلئ ملعب الجوهرة المشعة بنحو 60 ألف مشجع وسط أجواء احتفالية.