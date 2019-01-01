لاعب الاتحاد: كنا الأفضل رغم الخسارة من أبها

لاعب الاتحاد يتحدث عن الخسارة من أبها بالدوري

أكد عبد الإله المالكي، لاعب وسط فريق الاتحاد، على أن فريقه كان الأفضل في مباراة أبها، بالرغم من الخسارة التي تلقاها فريقه.

الاتحاد خسر من نظيره أبها بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المالكي قال خلال تصريحات عقب المباراة: "كان ينقصنا فقط في مباراة اليوم التسجيل، وهذا هو حال كرة القدم".

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لاعب وسط الاتحاد تابع: "بالتأكيد النتائج محبطة، وكل خسارة تزيد من مشاكلنا، ولكن علينا أن تكون أفضل الفترة المقبلة".

واختتم عبد الإله تصريحاته قالًا: "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا، من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري".

الاتحاد يحتل الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط.