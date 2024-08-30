نهاية أزمته في الاتحاد .. عبد الله المعيوف يوقع خلال أيام مع فريقه الجديد!

عبد الله المعيوف يستعد لمغادرة الاتحاد..

أصبح الدولي عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أعتاب الانتقال إلى محطة جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، خلال يوم الإثنين المُقبل.

وخرج المعيوف من حسابات الجهاز الفني الجديد للاتحاد، بقيادة لوران بلان، في ظل الاعتماد على الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، بشكل أساسي في مباريات العميد، فضلًا عن التعاقد مع الحارس الشاب حامد الشنقيطي، قادمًا من الشباب.

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وذكر برنامج "رياضة سكوب"، أن عبد الله المعيوف سيوقع عقدًا احترافيًا مع إدارة نادي الشباب، لمدة موسم رياضي واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر، خلال يومي الأحد أو الإثنين المُقبلين، فيما يخضع المعيوف حاليًا لبرنامج تأهيلي مع المدرب الوطني ماجد العلي، وهو جاهز لياقيًا وبدنيًا.

واستهل المعيوف مشواره في الفريق الأولمبي بنادي الهلال، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004، ثم انتقل إلى صفوف الأهلي في 2007، ولعب في صفوف الراقي حتى يوليو 2016، حيث عاد إلى الهلال، وتوج معه بالعديد من الألقاب، قبل انتقاله إلى الاتحاد في سبتمبر 2023.

وبعد مشوار تاريخي مع الهلال، قدم المعيوف موسمًا غير مرضٍ للجماهير خلال الموسم الماضي مع الاتحاد، والذي غادر الموسم خالي الوفاض من كافة البطولات، فيما غاب المعيوف عن معسكرات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد، رغم ارتباطه بعقد مع العميد حتى صيف 2025، ليؤكد اقترابه من مغادرة قلعة النادي الغربي.