ما هي أرقام عبد الله الحمدان في الدوري السعودي؟ وما تفاصيل انتقاله للهلال؟

بعد انتقاله بشكلٍ نهائي للهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021، تعرف على أرقام عبد الله الحمدان في الدوري السعودي وما هي تفاصيل الصفقة؟

تحركت جميع الأندية بقوة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات السعودي الشتوي 2021، وعلى رأسها الهلال الذي دعم صفوفه بقوة لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب الدوري السعودي.

عانى الزعيم بشدة هذا الموسم على الصعيد الهجومي، وذلك مع التراجع الملحوظ في مستوى بافيتيمبي جوميس الهداف الأول للفريق، والذي فشل في حسم الكثير من المباريات التي اعتمد الفريق عليه فيها، وهو ما لم يكن معتاد منذ انضمامه.

تحركت الإدارة سريعًا نحو وبحثت عن الحل، فوجدت ضالتها عند الجار نادي الشباب، فتعاقدت مع عبد الله الحمدان الذي دخل الفترة الحرة بحلول سوق الانتقالات الشتوية، على أن ينضم للأزرق مع نهاية الموسم.

لكن لحاجة الفريق إليه، تم ضمه بشكلٍ نهائي في ميركاتو الشتاء، وذلك بعد مخالصة الليث وتعويضه عن الفترة المتبقية في عقد المهاجم السعودي.

فما هي تفاصيل صفقة انضمام عبد الله الحمدان للهلال وما هي أرقامه في الدوري السعودي؟

صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2021

ما هي تفاصيل صفقة عبد الحمدان للهلال؟

كما سبق لذكر، في البداية كانت الصفقة ستتم بشكلٍ مجاني مع نهاية الموسم، وذلك بعد وصول الهلال لاتفاق مع عبد الله الحمدان مع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الشباب، لكن قرر الزعيم ضمه نهائيًا في الشتاء.

بحسب ما أشارت إليه التقارير السعودية، فإن شراء المدة المتبقية من عقد الحمدان مع نادي الشباب كلفت خزائن الزعيم 3 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى كامل مستحقات انتقال نواف العابد إلى الليث، وهي الصفقة التي تمت في الصيف الماضي.

ما هي أرقام عبد الله الحمدان في الدوري السعودي؟

على الرغم من حداثة سنه، إلا أن أرقام عبد الله الحمدان في الدوري السعودي تنبئ بمهاجم كبير في الكرة السعودية في قادم الأيام، لكن قبل التعرف على أرقامه علينا أن نستعرض مشواره.

الحمدان هو لابع يبلغ من العمر 21 عامًا، ولد في العاصمة الرياض في 12 سبتمبر 1999، وهو يلعب في مركز الهجوم كما هو معلوم للجميع.

هو أحد براعم الشباب، وتدرج في الأعمار السنية للفريق حتى الفريق الأول، وكان أحد أعضاء البعثة المحترفة في الدوري الإسباني في 2018، واحترف في نادي سبورتنج خيخون رغم أنه كان يلعب في مرحلة الشباب وقتها.

أصبح الحمدان ركيزة أساسية لليوث منذ عودته من رحلته الإحترافية، وطوال مسيرته مع الفريق التي امتدت إلى موسمين ونصف، خاض 44 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10، ونجح في خلق 35 فرصة تهديف .

هذه الأرقام تشير إلى أن الحمدان مهاجم عصري وليس بالمهاجم الكلاسيكي على غرار جوميس، فوجوده في الشباب مكن زملائه من الوصول لمرمى المنافسين بشكلٍ كبير، وهو ما وضع النادي في المنافسة على الدوري هذا الموسم.