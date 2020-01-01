عبدالرزاق حمد الله يتخطى جوميس ويُهدد رقم عمر السومة

ثلاثية عبدالرزاق حمد الله ساهمت في فوز النصر على الشباب في الديربي الذي حسمه الضيوف

عاود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر لكرة القدم، التحليق على رأس قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 هدفًا، بعد تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى الشباب.

وتخطى حمد الله، منافسه الفرنسي جوميس، مهاجم الهلال، في سباق الحذاء الذهبي على مستوى دوري المحترفين، ليرتقي برصيده إلى 16 هدفًا، بفارق هدفين عن مهاجم الزعيم (14 هدفًا حتى الآن).

الأمر لم يتوقف على صدارة الهدافين فقط، بل اقترب حمد الله من معادلة رقم المهاجم السوري عمر السومة، في عدد الهاتريك الذي تم تسجيله في الدوري السعودي للمحترفين.

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ورفع حمد الله رصيده إلى 6 هاتريك في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بفارق هاتريك وحيد عن السومة مهاجم الأهلي.

وبشكل عام تمكن المهاجم المغربي من تسجيل الهاتريك في 9 مباريات بقميص النصر سواء في بطولة الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين.

ثلاثية عبدالرزاق حمد الله ساهمت في فوز النصر على الشباب في الديربي الذي حسمه الضيوف بنتيجة 4 / 2، ضمن المرحلة الـ18 للمسابقة.

أزمة تصريحات تشتعل بين مسؤولي النصر والشباب

وسيتحول الصراع الخاص بين حمد الله، وجوميس، إلى الجولة الـ19 التي يستقبل فيها الهلال، الاتحاد على ملعبه في الرياض، في كلاسيكو مرتقب السبت المقبل، بينما يحل النصر، ضيفًا على الحزم، في الرس، في اليوم ذاته.