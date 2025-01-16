رش المياه في وجه تريم .. رسائل هجومية تطارد حمد الله بعد لقطته "المثيرة للجدل" أمام الرياض!

ماذا فعل حمد الله؟

لاقى المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الكرة بنادي الشباب، رسائل انتقاد بعد لقطته المثيرة للجدل، تجاه المدير الفني التركي فاتح تريم، خلال مباراة الرياض، في دوري روشن السعودي.

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وسجل حمد الله هدف الفوز في الدقيقة 90+7، وصنع الهدف الأول، ليقود الشباب للفوز - على ملعبه - أمام الرياض بنتيجة (2-1)، ضمن حساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن، فيما أثار المهاجم المغربي، لقطة جدلية، بعد قيامه برش المياه في وجه المدرب تريم.

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وأبدى المدرب التونسي يوسف المناعي، عبر برنامج "دورينا غير"، اعتراضه على لقطة عبد الرزاق حمد الله مع تريم، رغم كونها طرفة من قِبل اللاعب، وقبلها المدرب بالضحك، مُعلقًا "لم تعجبني اللقطة، حمد الله يفترض أنه لاعب محترم وكبير السن، حتى لو (يضحك معه)، فهذا مدرب وهذا لاعب، وهناك طرق كثيرة للضحك والألفة".

وبدوره، علّق لاعب الشباب السابق، أحمد عطيف، قائلًا إنه قد يتغاضى عن ذلك الأمر بفوز الليوث في المباراة، ولكن بشكل عام، فإن تلك التصرفات قد تفقد المدرب شخصيته في المستقبل، حتى وإن كان قويّ الشخصية مع اللاعبين".

ورفع الشباب رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول دوري روشن السعودي، محققًا فوزه الثامن على الرياض، ليبعد بفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الخامس.

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ووقع حمد الله على هدفه السابع في 10 مباريات مع الشباب في دوري روشن، هذا الموسم، كما وصل إلى هدفه رقم 136، ليقلص الفارق مع السوري عمر السومة، المنتقل حديثًا إلى العروبة، والذيي يتزعم صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين، بـ144 هدف.