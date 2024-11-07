"ليلة بدأت بالحب وانتهت بهدفين ورقم تاريخي!" .. عبدالرزاق حمدالله ينقذ الشباب ضد الخلود بأقل مستوى

الشباب يواصل انطلاقته الجيدة في دوري روشن..

"رجل التاريخ الأول في الملاعب السعودية!".. وصف يستحقه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ حتى ولو لم يعد يقدّم أفضل نسخة معروفة عنه.

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حمدالله البالغ من العمر 33 سنة، جاء إلى الملاعب السعودية في عام 2018؛ عندما انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد في يناير 2022، ومنه لليث الشبابي في صيف 2024.

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ونجح النجم المغربي الذي كتب التاريخ في الملاعب السعودية مع النصر والاتحاد؛ في قيادة الشباب لفوز جديد في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، وهذه المرة أمام الخلود في الجولة العاشرة، وبهدفين مقابل لا شيء.

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هدفا الشباب في شباك الخلود، مساء اليوم الخميس، سجلهما عبدالرزاق حمدالله بنفسه؛ في الدقيقة 58 من "ركلة جزاء"، ثم في الدقيقة 75 بعد عرضية أرضية رائعة من النجم السعودي المتألق مصعب الجوير.

وبهذه النتيجة.. رفع الشباب رصيده إلى النقطة 21 في "المركز الثالث" مؤقتًا، بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بـ7 انتصارات مقابل 3 هزائم، بعد مرور 10 جولات حتى الآن.

تتويج المستوى المتوسط بـ"هدفين ولقطتين رائعتين"

وبصفة عامة.. لم يظهر حمدالله بمستوى كبير في مباراة الشباب ومستضيفه الخلود، مساء اليوم الخميس؛ حيث "غرق" بين دفاعات الفريق المنافس، باستثناء 3 لعبات تقريبًا.

أولى هذه اللعبات كانت في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول؛ عندما حاول تسديد كرة "على الطائر" بقدمه اليسرى، من داخل منطقة الـ18 لنادي الخلود؛ ولكنها مرت ضعيفة بجوار القائم.

وبعد هذه اللقطة.. ظل النجم المغربي مختفيًا تمامًا حتى الدقيقة 58؛ عندما سجل هدف الشباب الأول، من "ركلة جزاء" احتسبها حكم المباراة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

ومثلما حدث بين فرصة "الكرة الطائرة" وحتى الهدف الأول؛ اختفى عبدالرزاق حمدالله من جديد، قبل أن يظهر في الدقيقة 75، عندما هرب من الرقابة الدفاعية بشكل أكثر من رائع.

وهرب عبدالرزاق حمدالله من الرقابة الدفاعية، ليستقبل عرضية الجوير الأرضية، وهو وجهًا لوجه مع مرمى الخلود؛ حيث لم يجد أي صعوبة في إسكانها داخل الشباك.

وبعيدًا عن الهدفين.. قدّم حمدالله "لقطتين رائعتين"؛ عندما أظهر حبه ومودته الكبيرين إلى زميله السابق في الاتحاد، البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الخلود الحالي؛ وذلك خلال طريقة حديثهما معًا، قبل إطلاق صافرة البداية.

أما اللقطة الثانية؛ كانت عندما رفع قميص زميله في نادي الشباب فهد المولد، والذي يرقد في "غيبوبة" بأحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، مع تقبيله؛ وذلك احتفالًا بهدفه الأول في شباك الخلود.

رقم تاريخي جديد لعبدالرزاق حمدالله في الملاعب السعودية

وفي نفس السياق.. دخل عبدالرزاق حمدالله، التاريخ من بوابة مباراة الشباب ومستضيفه الخلود، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل حمدالله - لأول مرة - في شباك الخلود، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين؛ ليكون الفريق "رقم 24" الذي يهز شباكه في المسابقة المحلية.

وأصبح النجم المغربي بذلك.. أكثر لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، يسجل في فرق مخلفة؛ بالتساوي مع اثنين من أبرز النجوم السعوديين في عالم الساحرة المستديرة.

هذا الثنائي هما؛ ساحر الهلال سالم الدوسري، والمهاجم المعتزل ناصر الشمراني، الذي ارتدى قمصان أندية الزعيم والشباب والوحدة؛ حيث سجلا في شباك 24 فريقًا مختلفًا بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.