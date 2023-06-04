اللحظة التي تشعل غضبه .. عبد الرحمن غريب يكشف شخصية كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo - Abdulrahman Ghareeb - Nassr - Shabab 2023Al Nassr Twitter
كريستيانو رونالدوعبد الرحمن غريبالنصردوري روشن السعودي

صاروخ ماديرا شكل ثنائية مميزة مع غريب في مباريات النصر، لكن ماذا عن التدريبات؟

كشف عبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر السعودي، بعض من الجوانب الخفية في شخصية البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد فريقه، خلال التدريبات، مؤكدًا شعوره بحماس كبير بعد انضمام صاروخ ماديرا للعالمي.

غريب شكل ثنائية رائعة مع الدون في العالمي، إذ قام بصناعة أكثر من هدف له، ليخطف البساط من تحت أقدام الثنائية التي توقع الكثيرون أن تُشكل بين رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

وفي فيديو نشره صانع المحتوى "أبو مشاعل"، قال غريب: "حياة رونالدو جدية بشكل كبيرة، يغضب إذا خسر في التدريبات وهو المتوج بالكثير من البطولات الأوروبية والألقاب الفردية، هذا بخلاف حضوره للتدريبات مبكرًا قبل الكثيرين".

وأضاف: "أحظى بدعم كبير من رونالدو، يقف معي بشكل كبير، وهو سبب حضوري للتدريبات بحماس كبير، فأنا أتدرب مع كريستيانو، كيف لا أتحمس؟!".

جدير بالذكر أن رونالدو خرج بموسم صفري مع النصر، إذ كان حاضرًا لوداع كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي، بجانب احتلال وصافة دوري روشن السعودي.

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