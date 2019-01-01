عبدالرازق حمدلله ينافس السومة على أرقامه في الدوري السعودي

مهاجم النصر السعودي يحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدوري السعودي من حيث المعدل التهديفي

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح اللاعب عبد الرازق حمدالله مهاجم فريق النصر السعودي في إحراز 27 هدفًا في 23 مباراة بالدوري السعودي، ليصبح ثاني أكثر لاعب يحرز أهدافًا في عدد من المباريات في الدوري السعودي، بعد اللاعب السوري عُمر السومة الذي أحرز 27 هدفًا في 22 مباراة.

وكان لاعب أهلي جدة قد أحرز 27 هدفًا في موسم 2015/2016 بمعدل هدف لكل 72.3 دقيقة، بينما أحرز عبد الرازق حمدالله أهدافه الـ 27 بمعدل هدف لكل 68 دقيقة في هذا الموسم.

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هدفا اللاعب المغربي عبدالرازق حمدالله لم يشفعا لفريق النصر الانتصار أمام الاتحاد الذي فاز عليه بثلاثية في المباراة التي استضافها ملعب الملك فهد الدولي في إطار الأسبوع السابع والعشرين من دوري كأس الأمير محمد سلمان.