عبدالحفيظ يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك

لجنة الانضباط بالاتحاد المصري تستدعي سيد عبدالحفيظ بسبب شكوى الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وكان رئيس الزمالك قد قدم شكوى رسمية ضد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بسبب تصريحاته وهجومه المستمر على الفريق الأبيض.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، سوف تقوم باستدعاء عبدالحفيظ خلال الأيام المقبلة.

وتستعد اللجنة لسماع أقول مدير الكرة بالنادي الأهلي في الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك، حيث يوجه له اتهام الإساءة للفريق الأبيض.

وكان الأهلي قد قدم شكوى مسبقًا في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد رئيس الزمالك بسبب تصريحاته ضد النادي الأحمر.

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ومن المفترض أن يعلن الاتحاد المصري خلال الأسبوع المقبل نتائج التحقيق مع عبدالحفيظ، والإعلان عن توقيع غرامة أو عقوبة من عدمه.