عام بعد أزمة إدريسا جاي .. نجوم العرب يقاطعون الدوري الفرنسي بسبب دعم المثلية

أزمة في الدوري الفرنسي بسبب قضية دعم المثلية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن خمسة لاعبين من فريق تولوز ومعهم لاعب نانت مصطفى محمد، يرفضون اللعب في مباراة اليوم ببطولة الدوري الفرنسي.

ويلتقى تولوز ضد نانت، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز مساء اليوم، ويأتي رفض اللاعبين المشاركة في المباراة بسبب ارتداء الأندية قمصاناً تحمل أرقاماً بألوان لدعم المثلية.



ويرفض عدد كبير من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الفرنسي هذا النهج، وتعرض السنغالي إدريسا جاي، لانتقادات عنيفة العام الماضي لرفضه ارتداء قميص قوس قزح وتم استدعاؤه لشرح موقفه.

ووفقًا لجريدة " la Dépêche” في نادي تولوز بالدوري الفرنسي تأخذ القضية بعدًا جديدًا، حيث طلب العديد من عناصر القوة في النادي عدم المشاركة في هذه المبادرة وهم " المغربي زكرياء أبوخلال، موسى ديارا، الجزائري فارس شايبي، سعيد هاموليتش، ولوجان كوستا"، وحاولت إدارة نادي تولوز إقناعهم بتغيير رأيهم، ليستجيب شايبي وكوستا لطلب الإدارة ويجلسون على مقاعد البدلاء.

ولنفس أسباب اللاعبين العرب رفض النجم المصري مصطفى محمد خوض مواجهة اليوم مع فريقه نانت وقرر البقاء في الفندق.