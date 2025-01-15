بعد عامين من التحقيقات.. قاضي "ملف نيجريرا" يتقاعد رسميًا!

القضية التي أسالت الكثير من الحبر في إسبانيا

يتقاعد القاضي خواكين أجيري، الذي كان قاضي التحقيق في قضية نيجريرا، يوم الأربعاء عن عمر يناهز 66 عامًا، في حين أن التحقيق في المدفوعات لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق قد وصل بالفعل إلى تمديده الرابع.

وقد نشرت الجريدة الرسمية لدولة إسبانيا اليوم تقاعد القاضي، رئيس محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة منذ عام 1988 وأحد أقدم القضاة في المدينة، حيث أمضى 40 عامًا في الخدمة، ووقعت بين يديه تحقيقات معقدة وطويلة.

ومن بين أهم هذه التحقيقات "أزمة نيجريرا" التي حقق فيها خواكين أجيري منذ مارس 2023، مع الرئيسين السابقين لنادي برشلونة ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، بتهمة ارتكاب جرائم فساد في المجال الرياضي والإدارة غير النزيهة وتزوير وثائق تجارية.

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وكان جوان لابورتا أيضا من بين الذين يخضعون للتحقيق، لكن محكمة برشلونة ألغت حكم القاضي في قضية الرئيس الحالي، خلافا لمعايير الادعاء حول قضية نيجريرا.

وصححت المحكمة الأمر في مايو 2024، نافية إثبات وجود رشوة في الملف تحت إمرة لابورتا ما منح برشلونة تنفس الصعداء في قضية معقدة لا يزال النادي الكتالوني ضالعًا فيها.

وسيرث القاضي الذي يخلف أجيري على رأس أعلى محكمة تحقيق في برشلونة، تحقيقا استمر قرابة عامين، حيث لم يشهد بعد المتهمان الرئيسيان، روسيل وبارتوميو، باستثناء خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا - الذي يعاني من ضعف الإدراك ولذلك لم يستدع كشاهد إلى الآن.

كما يعتزم أجيري التقاعد دون أن تقرر المحكمة العليا للعدل في كتالونيا ما إذا كانت ستحقق معه بتهمة التهرب الضريبي بعد الشكوى التي رفعها ضده رئيس إقليم كتالونيا السابق كارليس بويجديمونت.