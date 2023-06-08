"عاملوني كشخص مصاب بالطاعون في باريس سان جيرمان!"

أسلوب غير متوقع من باريس سان جيرمان في التعامل مع نجومه..

كشفت خيرة حمراوي نجمة خط وسط فريق السيدات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن المعاملة غير الإنسانية التي تعرضت لها في النادي، بعد الهجوم العنيف الذي تعرضت له في 4 نوفمبر 2021.

حمراوي أصدرت كتابًا اسمه "خيرة ضد التيار"، روت فيه الجحيم الذي عانت منه في باريس سان جيرمان بعد الاعتداء العنيف عليها من قبل شخصين يرتديان أقنعة تزلج سوداء، حيث قاموا بضربها مستخدمين قضيبًا حديدًا على ساقيها وركبتيها.

وجاء في مقتطفات من الكتاب نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بالإضافة إلى الصدمة التي عانيت منها في تلك الليلة، واجهت لا مبالاة ووحشية، حتى لا أقول شكلًا من أشكال الإساءة إلي".

وأضافت: "الفريق لم يعد يتحدث معي، وكان لدى باريس سان جيرمان هدفًا واحدًا، هو أن أغادر في أسرع وقت ممكن بينما كان لدي عقد حتى يونيو 2023، لقد عاملوني كشخص مصاب بالطاعون".

ذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان أكد أنه لم يكن هناك أي نوع من التهميش وأن خيرة حمراوي استفادت من "التدريب التخصصي" لأنها كانت في طريقها للرحيل.

خيرة حمراوي أكدت بأنها كانت ضحية للتنمر عبر الإنترنت والإهانة، والجر في الوحل أثناء المباريات، ولم تحصل على أي دعم من النادي الذي فضل الصمت تمامًا في الأزمة.