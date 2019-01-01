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الدوري المصري الممتاز

عامر حسين يكشف عقوبة النقاز بعد الطرد أمام المصري

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Getty Images
الزمالك يواجه الإسماعيلي في الدوري المصري

 

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن عقوبة حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك المنتظرة بعد طرده أمام المصري.

وكان النقاز قد تعرض للطرد عقب لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي، بسبب الاعتراض على حكم اللقاء محمد عادل وقتها بعد الهزيمة.

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وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "النقاز حصل على إنذار خلال المباراة والثاني عقب انتهائها، وبذلك سيكون الإيقاف لمدة مباراة واحدة فقط".

وأضاف: "لم نتسلم تقارير الحكام حتى الآن لمباراة المصري والزمالك، وسيتم إعلان عقوبات الجولة، وحسم كل العقوبات التي شهدتها المباريات".

ويغيب حمدي النقاز عن الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 10 من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها الخميس المقبل.

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وكان الزمالك قد خسر صدارة الدوري المصري لصالح الأهلي بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

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