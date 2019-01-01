عامر حسين ردًا على الانتقادات: انظروا للمغرب وتونس وليفربول

رئيس لجنة المسابقات يرد على شكاوى بعض الأندية بالدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قوبل إعلان لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول بعض مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز وبعض المؤجلات بعديد الانتقادات، خاصة وأن يعكس مبدأ عدم تكافؤ الفرص، الذي اشتكى منه عديد الأندية خلال الموسم الجاري.

اللجنة كشفت عن جدول المباريات، والذي أثار استياء الكثيرين أن هناك مباراة للزمالك يتعلق طرفها الآخر بنتائج مباراتين أخرتين، في واقعة هي الأولى من نوعها. (طالع مواعيد المباريات)

وقال عامر حسين؛ رئيس لجنة المسابقات، ردًا على الانتقادات: "الموسم الجاري نواجه صعوبة في الوقت، وهي ليس مشكلة بالدوري المصري وحده، بل عانت منها أفريقيا بأكمالها، لأنه موسم استثنائي، حدث لتغيير مواعيد البطولات الأفريقية مما أجبرنا على لعب دورتين لكل بطولة أفريقية خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "عمليًا في الثالث من يونيو المقبل الدوري سينتهي باستثناء مباراتين، وهذا يعد إنجازًا إذا وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديًا بـ34 جولة مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديًا والتونسي 14 ناديًا، وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل".

عامر حسين رد كذلك على شكوى بعض الفريق من امتداد فترة التوقف لديها إلى شهر كاملًا: "هذا وارد حدوثه في أي مكان في العالم، فمثلًا ليفربول أنهى الدوري يوم 12 من مايو الجاري، ومنذ ذلك التاريخ يستكمل تدريباته استعدادًا لمواجهة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل".

يذكر أن سموحة ضمن البقاء بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، محتلًا المركز العاشر، بينما يعاني بتروجيت من شبح الهبوط باحتلال المركز الـ16 بــ34 نقطة.