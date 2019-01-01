عامر حسين: من الصعب نقل مباراة الزمالك وسيد عبد الحفيظ خفيف الدم

رئيس لجنة المسابقات يوضح حقيقة نقل مباراة الزمالك في الكونفدرالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، صعوبة نقل مباراة الزمالك أمام جور ماهيا في بطولة الكونفدرالية، من استاد برج العرب إلى بترسبورت.

وقال حسين في تصريحات إذاعية: "هناك عقبات في طريق الموافقة على نقل مباراة الزمالك أمام جور ماهيا، بسبب الموافقات الأمنية والمدة القانونية التي يضعها الاتحاد الأفريقي".

وتطرق حول الحديث عن انتقادات سيد الحفيظ، وتأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب، حيث قال: "عبد الحفيظ دمه خفيف، هو لا يقصدني بل يوجه رسالة لمنافسين آخرين".

10 كرات ذهبية يملكها كلاً من رونالدو وميسي.. ولكن ماذا لو لم يتواجد هذا الثنائي، من اللاعب الذي كان يستطيع السيطرة على أكبر عدد من هذه الكرات؟ 🤔 pic.twitter.com/55fnDB0NEA — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 4, 2019

وتابع: "الزمالك ألح علينا من أجل تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب إلى أجل غير مسمى، ولكن من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص رفضت ذلك رفضاً قاطعاً مثلما فعلت في مباراة الأهلي وحرس الحدود".

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وأردف: "نحن نعمل على مصلحة جميع الفرق المصرية، الأهم هو إقامة المباريات بدلاً من تأجيلها لآجل غير مسمى".