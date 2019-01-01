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عامر حسين: من الصعب نقل مباراة الزمالك وسيد عبد الحفيظ خفيف الدم

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عامر حسين
رئيس لجنة المسابقات يوضح حقيقة نقل مباراة الزمالك في الكونفدرالية
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، صعوبة نقل مباراة الزمالك أمام جور ماهيا في بطولة الكونفدرالية، من استاد برج العرب إلى بترسبورت.

وقال حسين في تصريحات إذاعية: "هناك عقبات في طريق الموافقة على نقل مباراة الزمالك أمام جور ماهيا، بسبب الموافقات الأمنية والمدة القانونية التي يضعها الاتحاد الأفريقي".

وتطرق حول الحديث عن انتقادات سيد الحفيظ، وتأجيل مباراة الزمالك مع المقاولون العرب، حيث قال: "عبد الحفيظ دمه خفيف، هو لا يقصدني بل يوجه رسالة لمنافسين آخرين".

وتابع: "الزمالك ألح علينا من أجل تأجيل مباراته أمام المقاولون العرب إلى أجل غير مسمى، ولكن من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص رفضت ذلك رفضاً قاطعاً مثلما فعلت في مباراة الأهلي وحرس الحدود".

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وأردف: "نحن نعمل على مصلحة جميع الفرق المصرية، الأهم هو إقامة المباريات بدلاً من تأجيلها لآجل غير مسمى".

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