عالم كرة القدم يبكي رحيل سالا

اللاعب تأكد وفاته رسمياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سارع الجميع في عالم كرة القدم بالمشاركة في تأبين ووداع إيميليانو سالا، المهاجم الأرجنتيني، بعدما تم الإعلان رسمياً عن وفاته بعد العثور على جثته.

وتم انتشال جثة سالا مساء أمس، الخميس، من حطام الطائرة المنكوبة، وأكد الطب الشرعي أن الجثمان يعود للاعب الأرجنتيني المفقود منذ 21 يناير الماضي.

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

📅 22 يناير : اختفاء طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا ✈️

📅 8 فبراير : السلطات الإنجليزية تُعلن عن وفاته 😔

الــــــــنــــــــــهـــــــــايـــــــــــة 🙏



⚡️ “نهاية حزينة | القصة الكاملة لـ"إيميليانو سالا" بعد العثور على جثته 😢💔”https://t.co/o5BvBYS03e#RIPSala 🙏 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

ونشرت شقيقة اللاعب رسالة قصيرة ومؤثرة عبر حسابها على انستجرام قائلة: "ستبقى ضوئاً مشعاً يعيش داخل روحي يا تيتو".

ونعى كارديف لاعبه في بياناً رسمياً نشره عبر موقعه الرسمي، بينما نشر نانت، ناديه السابق، بيانا أكد في تكريم ذكرى اللاعب بحجب رقم تسعة الذي كان يحمله معه نهائياً.

وتضامنت الأندية واللاعبين حول العالم مع أسرة اللاعب، ونشر العديد منها بيانات ورسائل تودع اللاعب الأرجنتيني وتسانده أسرته في محنتها.

ووضع ريال مدريد، بطل أوروبا، بياناً رسمياً على صفحته الرسمية لعزاء اللاعب وأسرته وأصدقائه، وسبقه وانضم له عديد الأندية الأخرى.

Emiliano Sala (1990-2019)

Rest in peace pic.twitter.com/w3F7kt1d5Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2019

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 7, 2019

Descanza en paz 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/f1vPB42uvL — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 7, 2019

Enorme tristeza 😢 QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala 🙏🏾//Terribly sad 😢 Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala 🙏🏽 pic.twitter.com/n9aV5CGcI1 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 8, 2019

RIP EMI 🥺🥺🥺🥺🥺 — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 7, 2019

May you rest in peace Emiliano #Sala 🙏🏻💛💚💙 — AC Milan (@acmilan) February 8, 2019