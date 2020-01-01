عالم فيروسات: كرة القدم لن تعود قبل 2021

الأمور لا تبشر بالخير

يؤمن يوناس شميدت، عالم فيروسات في أحد المعاهد بهامبورج، أن نشاط كرة القدم لن يعود مرة أخرى قبل 2021 على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكانت الدوريات الأوروبية كلها قد أُعلِن عن إيقافها، على أن يكون الأول من أبريل المقبل هو موعد العودة أو على الأقل البت في الموعد المؤكد لاستئناف البطولات.

الاتحاد الأوروبي بدوره قرر تأجيل كأس الأمم الأوروبية أيضًا لتصبح في صيف 2021 بدلًا من صيف هذا العام لمنح الدوريات الفرصة لأن تُلعب مؤجلاتها في يونيو.

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لكن بالنسبة لشميدت، فإن كل هذه مجرد مسكنات، وكرة القدم من الصعب أن تعود، حيث قال "لا أعتقد أنه يمكننا البدء في الحديث عن لعب المباريات مرة أخرى في أبريل.".

كما أضاف "حتى اللعب بدون جمهور ليس حلًا، فمن الممكن أن يجتمع الناس في المنازل لمتابعة المباريات وبالتالي تزداد فرص نقل العدوى أيضًا.".

وأتم "أنا مقتنع بأننا لن نتمكن من اللعب مرة أخرى قبل العام المقبل، ولا أعتقد أنه من الواقعي الاعتقاد بأن هذا الموسم قد يتم استكماله.".

الجدير بالذكر أن توقف الكرة بدأ في التأثير على بعض الأندية من الناحية الاقتصادية، وفي حالة أن استمر لمدة طويلة قد ينهار عدد كبير من الأندية، أما الإلغاء فسيعني إفلاس أغلب الأندية الأوروبية خارج إنجلترا على وجه الخصوص.