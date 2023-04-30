فيديو | عاق كماتيو ميسي .. نجل موسى ماريجا يلوم رامون دياز على مشاركته أمام أوراوا!

زهيرة عادل
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Moussa Marega SonMoussa Marega Instagram
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الهلال تعادل أمام أوراوا في وجود ماريجا ونجله لم يكن راضيًا!

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يبدو أنه ليس جزء فقط من جمهور الهلال السعودي وحده هو من اعترض على اختيارات الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للفريق، بشأن الرباعي الأجنبي المشارك أمام أوراوا ريد الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا، إذ يتفق معهم نجل اللاعب المالي موسى ماريجا.

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الزعيم واجه الفريق الياباني بالأمس، بقائمة ضمت الرباعي الكوري الجنوبي جانج هيون سو، النيجيري أوديون إيجالو، البرازيلي ميشايل ديلجادو، بجانب ماريجا.

ومن مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، الذي استضاف المباراة، انتشر فيديو لنجل ماريجا رفقة المستبعدين من اللقاء وعلى رأسهم البيروفي أندريه كاريلو وياسر الشهراني، يبدي عدم رضاه عن تشكيلة دياز، التي تضم أبيه، فيما يعرب عن إعجابه بالمستبعدين.

ويبدو أن نجل اللاعب المالي عاق كماتيو ميسي؛ الابن الأوسط للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقلل من والده في كل مناسبة ويسبب له إحراجًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن الزعيم لم يقدم الأداء المنتظر في المباراة، وتعادل بنتيجة 1-1، ليصعد موقفه في موقعة الإياب في سايتاما، المقرر إقامتها في السادس من مايو المقبل.

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