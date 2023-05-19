"عاشق يريد الاستمرار" .. نجم الهلال مصدوم بعد قرار الاستغناء عنه

أحمد فرهود
Yasir Alshahrani - Odion Ighalo - Saud Abdulhamid - Al Hilal 2022Getty
الهلالأوديون إيغالودوري روشن السعودي

كشف سر انهيار مستوى نجم نادي الهلال

يبدو أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يُعيش حاليًا في حالة صدمة كبرى؛ وذلك بالتزامن مع نهاية الموسم الرياضي 2022-2023.

الهلال يعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ إلا أنه نجح على الرغم من ذلك، في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

وأعرب الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، عن دهشته الكبيرة من مستوى المهاجم النيجيري أوديون إيجالو "السيء"، مع الزعيم الهلالي، في الفترة الأخيرة.

وتوقع القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن يكون معرفة إيجالو، بقرار استغناء الهلال عنه؛ هو السبب في انهيار مستوى اللاعب.

وقال الإعلامي الرياضي: "اللاعب مُحب كثيرًا للهلال ومرتاح.. اعتقد كان يتمنى الاستمرار".

جدير بالذكر أن عقد إيجالو ينتهي مع نادي الهلال، في يونيو القادم؛ وسط تأكيدات إعلامية بعدم تجديد الإدارة معه، ومع محاولات من الأهلي وبعض الأندية الإماراتية والقطرية، للتعاقد معه.

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