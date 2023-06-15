اقتحام واختباء في أماكن غير متوقعة .. الصينيون يفاجئون ليونيل ميسي في ودية الأرجنتين وأستراليا

توافدت الجماهير الصينية، بملعب العمال، في مدينة بكين، الذي يسع 68 ألف متفرج، لمشاهدة بطل العالم، ليونيل ميسي، أثناء المباراة الودية أمام أستراليا.
فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره الأسترالي، بهدفين دون مقابل، سجل ميسي الأول لبلاده، في الدقيقة الثانية من المباراة.
ووفقًا لوكالة فرانس برس، قام أحد المشجعين بالاختباء في خزانة بالفندق، الذي يقيم به نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل إلقاء نظرة على اللاعب.
وأثناء المباراة، قام آخر بالنزول إلى أرض الملعب، أثناء المباراة، من أجل التقاط صورة مع ميسي.
الجدير بالذكر أن، أعلن ميسي عن انضمامه لإنتر ميامي الأمريكي، بعد رفضه عرض نادي الهلال السعودي.
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