عاشر أغنى رجل في العالم يفضل شراء آرسنال على ليفربول!

موكيش أمباني يفضل آرسنال!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفضيل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني وعائلته الحصول على نادي آرسنال في الفترة المقلبة لو دخلوا مجال الاستثمار الرياضي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن أمباني يرى أن آرسنال هو الخيار الأفضل بالنسبة له ولعائلته في عملية الاستثمار المستقبلي.

وأكد كذلك أن أكاش النجل الأكبر لأمباني والذي يبلغ من العمر 31 عامًا يعد من أحد عشاق نادي آرسنال وهو الذي يرجح كفة المدفعجية.

وذكرت التقارير أن رغم الميل نحو آرسنال إلا أن عائلة إمباني مهتمة أيضًا بشراء نادي ليفربول، بالرغم من تفضيلها للفريق اللندني.

جدير بالذكر أنه وحسب تقارير صحفية فإن ثروة إمباني تصل إلى حوالي 91 بليون دولار أمريكي.