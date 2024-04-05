"عازف الليل" يكشف النادي الوحيد الذي تمنى اللعب له ولم ينجح!

من أفضل المواهب في تاريخ كرة القدم

نشر صانع الألعاب الألماني السابق مسعود أوزيل صورة له تعبر عن مشواره الكروي مع الأندية التي ارتدى قمصانها، مع عبارة تفيد بناد كان يتمنى اللعب معه لكنه لم يتمكن من ذلك.

الصورة التي نشرها عبر تغريدة في "إكس" جاءت بينما كان يقف مرتديًا قميص يوفنتوس، مع رسومات له بقمصان الأندية التي لعب لها، وخص في تغريدته كلًا من فيردر بريمن وريال مدريد وآرسنال وفناربخشة.

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وكتب أوزيل الملقب بـ"عازف الليل" بتغريدته: "فخور بمشواري الرائع والأندية التي كان لي الفخر بارتداء قميصها، ما عدا ناديًا واحدًا أحبه لم أتمكن من اللعب له، يوفنتوس".. وأضاف بالإيطالية: "يوفي.. قصة حب كبيرة، فورزا يوفي"

وكان أوزيل قد أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2023 مع نهاية تجربته بنادي غسطنبول باشاك شهير، الذي لعب له في آخر موسم بحياته الاحترافية وهو موسم 2022-2023.