عار فالنسيا والاقتراب من ريال مدريد.. كواليس خفية لديفيد فيا

ديفيد فيا يكشف العديد من الأسرار حول مسيرته

ظهر نجم المنتخب الإسباني وبرشلونة السابق ديفيد فيا في مداخلة ليتحدث عن بعض الكواليس الخفية عن مسيرته في فالنسيا وبرشلونة وما لم تتطرق إليه الأحاديث من قبل.

وكان فيا قد اعتزل منذ أسابيع قليلة عقب التتويج بلقبه الأول مع فيسيل كوبي الياباني، ليسدل الستار على مسيرة تاريخية لم يكتب لها فقط النهايات السعيدة في بعض الأحيان.

وحول بعض الكواليس الخفية في مسيرته، كشف ديفيد فيا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد بدلًا من ارتداء قميص برشلونة .

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وقال فيا: "في الصيف الذي سبق انتقالي إلى برشلونة عرض ريال مدريد على فالنسيا ضمي، وكنت قريبًا بالفعل من ارتداء قميص الريال"

وأضاف: "لقد حدثت بعض التطورات والتي جعلتني أنتظر في فالنسيا، وبعدها جاء عرض برشلونة في فترة جوارديولا وبعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان"

وأيضًا: "لقد كان هناك عروض من ريال مدريد ومن برشلونه لكنني كنت ملتزماً مع فالنسيا، لقد قدم ريال مدريد عرضاً لـ التعاقد معي لكنني قلت إنني سوف أخرج في حالة أراد فالنسيا ذلك، ولم تكن الظروف مواتية للرحيل وقتها، يجب أن تكون الرغبة من الناديين وليس من طرف دون الآخر"

وتابع: "بالنسبة لفالنسيا فقد قال بعض الأشخاص هناك إنه تم التأجيل الذي كانوا من المفترض أن يقوموا به لك، أشعر أن ذلك من العار أن نلغي الأحداث التي كانت أولى من بعض الأشياء الأخرى التي أقيمت في وقتها"

وأردف: "بالنسبة لي قررت الاعتزال لأنني أردت أن أحصل على المزيد من الحرية الخاصة بالبقاء في المنزل، وشعرت أن هذا هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي"

وأكمل: "لا أفكر في العودة أن القرار كان مدروسًا للغاية بكل تبعاته العاطفية، لقد حققت الكثير من الأشياء خلال مسيرتي وهذا يجعلني فخورًا بها"

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يذكر أن ديفيد فيا قد فاز مع منتخب إسبانيا باليورو وكأس العالم، ومع برشلونة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ثم فاز بعدد من الألقاب المحلية أيضًا مع أتلتيكو مدريد.