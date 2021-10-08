عارضة تفضح أحد نجوم فرنسا: عرض الآلاف لقضاء ليلة معي!

حالة من الدهشة لصاحبة الـ50 سنة

مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها عارضة المواد الإباحية "ناتالي أندرياني"، بعدما أكدت تلقيها بعض العروض من لاعبين بمنتخب كرة القدم الفرنسي.

ناتالي أصبحت مؤخرًا من الوجوه التلفزيونية المعروفة في فرنسا، نتيجة مشاركتها في بعض البرامج الواقعية المختلفة.

وبعدها قررت الاشتراك في منصة إباحية شهيرة، لتزداد شعبيتها بشكل أكبر بسبب المحتوى الذي يستهدف جمهور البالغين.

وفي سن الخمسين لا تزال في أفضل حالاتها، بل تلقت بعض العروض من لاعبين مشهورين، كان أحدهم من نجوم منتخب فرنسا.

وقالت ناتالي في تصريحات لموقع "Public":"لاعب كرة قدم عرض علي 50 ألف يورو لقضاء ليلة معي لكني رفضت".

وأضافت:"تلقيت العديد من العروض الأخرى، وفاجأني أنه كان لاعبًا في منتخب فرنسا، إنه لأمر مخز، لأنني كنت أتمنى لو لم يعرض علي هذا المال".

وفي نهاية حديثها أكدت صاحبة الـ50 سنة أنها تكتفي بالعمل التلفزيوني، والتواجد على المنصة الشهيرة، دون الاتجاه إلى تصوير الأفلام الإباحية.