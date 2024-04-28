مقللًا من الدوريات العربية .. وليد الفراج يهاجم "مشوهي الكرة السعودية" بسبب الهلال

مقدم "أكشن مع وليد" يقلل من الدوريات العربية دفاعًا عن مشروع بلاده..

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خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج مدافعًا عن الهلال السعودي من جديد بعد انتكاسة العين الإماراتي، مقللًا عن عدة دوريات خليجية وعربية بشكل عام.

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الزعيم السعودي ودع دوري أبطال آسيا 2023-2024 من نصف النهائي بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإماراتي بخماسية مقابل أربعة أهداف، لتُكسر سلسلة انتصاراته التي تواصلت لـ34 مباراة.

هذه الهزيمة دفعت البعض للتقليل من الزعيم، ووصفه بـ"العادي"، معتبرين العين أفضل من كافة الأندية السعودية، وهو ما رفضه الفراج ليقلل من دوريات البلدان العربية كافة.

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وقال مقدم برنامج "أكشن مع وليد": "تريدون اختصار كل موسم الهلال وتحقيقه 34 انتصارًا متتاليًا في مباراة العين؟!، حسنًا، لكن العين لعب المباراة بكل طاقته بينما لعب الهلال بربع طاقته، المباراة كانت لها ظروفها، أما إذا تحدثنا عن المعيار الذي تتحدثون به، فالعين هُزم أمام شباب الأهلي، إذًا الأخير أفضل من العين والهلال وكافة الأندية السعودية؟، الأمور لا تُقاس بهذه الطريقة!".

وأضاف: "مع الأسف بعض متناقضات الدوري السعودي عند الجمهور، جعلت بعض الفرحين بخسارة الهلال لديهم الاستعداد لتشويه كل مشروع الكرة السعودية، لا تجعلوا مشاعركم في الميول تذهب بكم للمنطقة الخطأ، الدوري السعودي هو الأقوى ومُشاهَد من الجميع في المنطقة العربية، لو قلت لك (اعطني آخر مباراة شاهدتها في عام 2024 من الدوري الجزائري أو الإماراتي أو المغربي أو القطري أو البحريني أو الكويتي أو العراقي أو الأردني أو المصري أو الليبي) لن تأتي لي بمباراة، بينما كثيرون في العالم العربي شاهدوا مواجهة الهلال أمام الاتحاد، النصر أمام الهلال وغيرها، عليكم بالهدوء، فهناك استثناءات في كرة القدم تحدث".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقلل بها الفراج من الدوري المصري تحديدًا، إذ كان أبرز تصريح له مؤخرًا ما قلل به من ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه لم يعد يشاهده إلا أهل مصر فقط على عكس القمم السعودية المُتابعة من كافة أنحاء العالم، بعد استقطاب نجوم بحجم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وغيرهم.

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