عادت لتذكرهم.. طريدة كاف تذل ألمانيا قبل كأس العالم

نجمة زامبيا تحطم الماكينات في طريقها للمونديال

انطلاقة سريعة من منتصف الملعب، تخطي المدافعة بنجاح لتصل للكرة أولًا ثم تسديدة هابطة قوية لتسكن الكرة الشباك، باربرا باندا مهاجمة زامبيا تسجل هدف الفوز أمام وصيف أمم أوروبا منتخب ألمانيا في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع خلال الودية التي جمعتهما قبل 12 يومًا على كأس العالم للسيدات.

هدفان هما حصيلة باربرا أمام الماكينات الألمانية في المباراة التي انتهت بفوز زامبيا بثلاثية مقابل هدفين، لتعود بذاكرة الجميع إلى 3 سنوات.

أولمبياد طوكيو 2020، المكان الذي لمع فيه اسم باربرا للمرة الأولى -والأخيرة لثلاث سنوات أخرى- عندما أصبحت أول لاعبة تسجل "هاتريك" في مباراتين متتاليتين أمام هولندا والصين على الترتيب. ليعلم الجميع حينها أن اسمًا قد بدأ في اللمعان لتوه.

لكن لا، لم تكن باربرا من سددت ركلة الجزاء الأخيرة أمام السنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022 لتصل ببلادها لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخهن، لأنها أُقصيت قبل أيام من انطلاق البطولة التي أقيمت في المغرب والسبب: ارتفاع نسبة هرمون الذكورة في جسدها.

هذا الأمر لم يُعلن بشكل رسمي حتى يناير 2023 عندما راسل الاتحاد الزامبي لكرة القدم الاتحاد الدولي "فيفا" وسأله بشأن موقف باربرا باندا من المشاركة في كأس العالم ليرد الأخير بالموافقة.

7 أهداف سجلتها زامبيا في البطولة خلال 6 مباريات، الأمر الذي يتركنا نحو تساؤلات عن كم هدفًا كانت ستضيف باربرا باندا؟ هل تسديدة مشابهة لما حدث أمام ألمانيا كانت ستصل بمنتخب زامبيا إلى النهائي؟ لا بكاء على لبن مسكوب..

باربرا باندا أصبحت الآن حاضرة وما حدث أمس كان مجرد تذكير بأنها فقط البداية في مجموعة تضم اليابان وإسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم والتي تبدو فيها زامبيا بأنها الحلقة الأضعف.. لكن دعونا نرى.

وتقام نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا في 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

ويعتبر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية حامل اللقب هو الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 4 مرات.