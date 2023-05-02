عاجل| باريس سان جيرمان يعاقب ليونيل ميسي بسبب زيارته للسعودية!

قرر مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان، توقيع عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بسبب سفر اللاعب إلى السعودية دون الحصول على إذن.

وكان ميسي قد سافر إلى السعودية بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية.