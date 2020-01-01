عاجل - إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

رونالدو آخر المنضمين لمصابي كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراة إسبانيا الودية وكذلك مواجهة المنتخب الفرنسيف ي دوري الأمم الأوروبية.

وبعد المباراتين وخلال المعسكر خضع لاعبو المنتخب البرتغالي إلى فحوصات للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالوباء الجديد.

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ولكن بعد انتهاء الفحوصات، أعلن المنتخب البرتغالي رسميًا أن عينة كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية وأن الهداف التاريخي لأبطال أوروبا مصاب بالفيروس.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 13, 2020

وسيدخل رونالدو في عزل صحي لمدة أسبوعين مع متابعة حالته من قبل الأطباء حتى تتحول نتائج العينة من إيجابية إلى سلبية.

ومن المفترض أن يستأنف يوفنتوس موسمه بعد نهاية فترة التوقف الدولي بنهاية الأسبوع الحالي، ولكنه سيكون مهددًا بغياب رونالدو لفترة ستمتد لحوالي 10 أيام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تعرض لسرقة منزله منذ أيام، ويبدو أن شهر أكتوبر الحالي لم يكن موفقًا بالنسبة للنجم البرتغالي.