فيروس كورونا

عاجل - إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

كتب | يوسف حمدي
كتب | يوسف حمدي
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Cristiano Ronaldo Portugal 2020
Getty
رونالدو آخر المنضمين لمصابي كورونا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراة إسبانيا الودية وكذلك مواجهة المنتخب الفرنسيف ي دوري الأمم الأوروبية. 

وبعد المباراتين وخلال المعسكر خضع لاعبو المنتخب البرتغالي إلى فحوصات للتأكد من عدم إصابة أي منهم بالوباء الجديد. 

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    ولكن بعد انتهاء الفحوصات، أعلن المنتخب البرتغالي رسميًا أن عينة كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية وأن الهداف التاريخي لأبطال أوروبا مصاب بالفيروس. 

    وسيدخل رونالدو في عزل صحي لمدة أسبوعين مع متابعة حالته من قبل الأطباء حتى تتحول نتائج العينة من إيجابية إلى سلبية. 

    ومن المفترض أن يستأنف يوفنتوس موسمه بعد نهاية فترة التوقف الدولي بنهاية الأسبوع الحالي، ولكنه سيكون مهددًا بغياب رونالدو لفترة ستمتد لحوالي 10 أيام. 

    يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تعرض لسرقة منزله منذ أيام، ويبدو أن شهر أكتوبر الحالي لم يكن موفقًا بالنسبة للنجم البرتغالي. 

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