ظهير برشلونة: لن أعود حتى يرحل تشافي!

الأمريكي يضرب..

أفاد سيرجينيو ديست ظهير أيمن برشلونة المعار إلى بي إس في أيندهوفن بأن عودته إلى النادي الكتالوني ستكون صعبة في ظل تولي تشافي هيرنانديز مسؤولية الفريق الكتالوني.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خرج معارًا إلى العملاق الهولندي بعد أن رأى تناقص دقائقه تحت إمرة المدرب الإسباني، لكنه الآن يقدم مستويات جيدة للغاية مع متصدر ترتيب الدوري الهولندي.

وقال في تصريحات لصحيفة "في آي" الهولندية: "أعتقد أن الرأي بشأني له علاقة ببرشلونة وبي إس في، في الوقت الحالي لا يزال الموضوع مبكرًا للحديث عن عودتي إلى برشلونة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "كل لاعب لديه أهداف ويريد أن يصبح على القمة، هذا ينطبق علي حين أفكر فيما ينبغي أن أكون عليه بعد فترة ورغبتي في العودة للمستوى الأعلى، لكن مع موسم كهذا الموسم علي أن أستمتع".

وأكد أنه يستمتع "بكل لحظة في بي إس في ويصب تركيزه معه حاليًا، وفي نهاية الموسم سأنظر بشكل أوسع، قد أبقى أو أرحل، ماليك (تيلمان) في نفس الوضع مع بايرن، ولسوء الحظ لم نحسم شيئًا بعد".

لكن الأمريكي البالغ من العمر 23 عامًا أكد أن عودته ستكون صعبة في ظل تولي تشافي هيرنانديز قيادة الفريق، مشددًا على أن عودته قد تكون ممكنة فقط "إذا تغيرت الأوضاع هناك".