ظهور متواضع رغم التسجيل .. ماذا قدم رونالدو في الخسارة من آرسنال؟

خسارة جديدة يتلقاها مانشستر يونايتد، في ظل حضور المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذه المرة ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 34 من الدوري، انتهت بفوز المدفعجية بنتيجة 3/1 لتتقلص آمال مانشستر في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وشارك رونالدو في اللقاء كأساسي بعد غيابه عن الخسارة ضد ليفربول برباعية نظيفة بسبب ظروف وفاة طفله الأسبوع الماضي.

ونجح البرتغالي في تسجيل هدف فريقه الوحيد، بينما جاءت ثلاثية آرسنال عن طريق بوكايو ساكا وجرانيت جاكا ونونو تفاريس.

ماذا قدم رونالدو ضد آرسنال؟

النجم البرتغالي لعب 26 تمريرة طوال أحداث المباراة ووصلت دقة التمريرة لديه عند 69.2% فقط وقام بـ3 التحامات ناجحة و4 التحامات لم تتوج بالنجاح.

وقام صاحب الـ37 سنة بمحاولة افتكاك واحدة وقام بالتصدي لكرة من الفريق الخصم ولكنه لم يقطع أو يشتت أي كرات.

ومن الناحية الهجومية سجل رونالدو هدف فريقه الوحيد وسدد كرة واحدة فقط على المرمى وكرة خارجة ولعب عرضية غير ناجحة وصنع فرصتين.

ما هو موقف يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

الأمور تعقدت تمامًا بالنسبة للتأهل إلى دوري الأبطال، حيث يحتل الفريق المركز السادس وفي رصيده 54 نقطة بعد 34 جولة.

وعلى الجانب الآخر ترتفع حظوظ آرسنال باحتلاله المركز الرابع بـ60 نقطة مع امتلاكه مباراة إضافية، بينما يأتي توتنهام بالمركز الخامس بـ57 نقطة.

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