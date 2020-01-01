ظهور بن شرقي والحدادي .. قائمة المغرب لوديتي السنغال والكونغو

لاعب الزمالك ينضم لمنتخب المغرب، والحدادي يظهر بقائمة الأسود.

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس، لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، حيث شهدت تواجد أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهتي السنغال والكونغو الديمقراطية الوديتين، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي أيضًا، تواجد منير الحدادي، لاعب فريق إشبيلية الإسباني، بعد تعديلات الاتحاد الدولي "فيفا" الأخيرة، رغم تمثيله لمنتخب إسبانيا من قبل.

المزيد من الفرق

وجاءت قائمة المنتخب المغربي كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

الدفاع: نصير مزراوي، شباك عصام، حمزة منديل، نبيل درار، رومان سايس، شاكلا سفيان، سامي ما، زهير فضال، نايف أكرد.

خط الوسط: أيمن بركوك، حكيم زياش، أسامة طنان، أملاح سليم، نسيم بوجلاب، سفيان أمرابط، صاديقي دريس، عمر القادوري.

الهجوم: أشرف بن شرقي، أشرف حكيمي، منير حدادي، موحا رارسالا، يوسف العربي، يوسف النصيري، زكرياء لبيض.

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ويلعب المنتخب المغربي، أمام نظيره السنغالي مساء يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، ثم الكونغو الديمقراطية يوم 13 من نفس الشهر، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.