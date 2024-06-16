ظهر يمشي بعكازات .. ألفيش يتخذ قراراً مهماً مع زوجته

النجم البرازيلي ممنوع من مغادرة إسبانيا

تحدثت أنباء من إسبانيا عن قرار من قبل داني ألفيش وعائلته في الأيام الماضية التي شهدت ظهوره بشكل أثار التساؤلات.

وأوضحت صحيفة "eldia.es" أن ألفيش قرر مغادرة مدينة برشلونة والانتقال إلى العيش في تينيريفي، المدينة التي تنحدر منها زوجته جوانا سانز.

وذكر التقرير أن الثنائي سانز وألفيش يبحثان بالفعل عن منزل في مدينة تينيريفي مؤخراً، وينويان إجراء مراسم زواجهما مجدداً عقب قرار العارضة فسخ ارتباطها بالنجم البرازيلي أثناء فترته حجزه بالسجن.

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وفي سياق متصل، ظهر اللاعب مؤخراً وهو يمشي على عكازات أثناء تسوقه بأحد المحال في مدينة برشلونة، ولم يتم التوصل للأسباب وراء الأمر بحسب التقارير الإعلامية الإسبانية التي طرحت الأسألة حول إذا كان اللاعب السابق مصاباً.

ولا يحق لداني ألفيش مغادرة البلاد حتى صدور حكم نهائي في الاستئناف الذي تقدم به البرازيلي على قرار القضاء الإسباني بسجنه 4.5 عام وتغريمه 150 ألف يورو في قضية الاعتداء الجنسي على فتاة.