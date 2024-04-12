ظهر مبتسمًا بعد الهزيمة .. كيليان مبابي يُثير الجدل عقب السقوط أمام برشلونة!

النجم الفرنسي يواصل مسلسل إثارة الجدل!

أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل، بعد هزيمة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على يد برشلونة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا!

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة على يد برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبعد ساعات قليلة من سقوط باريس على يد برشلونة، تواجد مبابي إلى مدينة جنيف الفرنسية أمس الخميس، من أجل الحضور في معرض للساعات، بعد أن تلقى دعوى رسمية.

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ونشرت علامة Hublot للساعات عبر حسابها على منصة "إنستجرام" صورًا لمبابي خلال زيارته التي قام بها أمس الخميس، والتي ظهر فيها مبتسمًا للكاميرات، كما قام بالتوقيع مع عدد من الأطفال، قبل التجول في ممرات المعرض.

وتعرض مبابي إلى انتقادات كبيرة بعد مستواه المخيب للآمال أمام برشلونة، حيث لم يسدد أي كرة على مرمى الفريق الإسباني، وقدم مراوغة واحدة صحيحة.

وسيشارك كيليان مبابي في مباراة باريس القادمة أمام برشلونة، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء القادم، بإياب دور ربع النهائي بدوري الأبطال.