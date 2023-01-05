ظهر كعامل رخام .. لاعب برشلونة السابق يفشل في المواعدة بسبب أطفاله!

فشل في العثور على شريكة حياته

أعدت شركة "First Dates" مفاجأة غير متوقعة، بظهور خوان كارلوس لاعب برشلونة السابق في رحلته للبحث عن قصة حب جديدة.

صاحب الـ39 سنة شارك في البرنامج الخاص بالشركة، من خلال ظهوره في مطعم ليقدم نفسه كعامل رخام ولاعب سابق لبرشلونة بين عامي 1998 و2002.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن الموعد الغرامي الخاص بخوان كارلوس كان مع الفنزويلية ماريا جابرييلا التي كانت تبحث عن شخص مثل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة المعتزل، لتحصل على ما طلبته ولكن بنسخة أقل شهرة.

وقال كارلوس خلال مشاركته بالبرنامج إن مسيرته انهارت بشكل كامل بسبب الإصابات وفشل في تحقيق حلمه كلاعب كرة لينشغل في العمل بمجال الرخام.

وبمجرد أن تحدث عن عائلته كشخص مطلق وأب لثلاثة أطفال، قررت ماريا الانسحاب تمامًا من مواعدته لعدم رغبتها في الدخول في علاقة جدية مع شخص بعدد كبير من الأطفال.