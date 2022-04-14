ظهر بروح كومان لكن لا تقتلوه! .. تشافي بين أعذار البناء والتفكير في المستقبل

في مباراة كانت تلعب على أرض كامب نو، احتلت جماهير آينتراخت فرانكفورت الملعب كأن اللقاء كان يلعب في ألمانيا.

برشلونة لعب مباراة متواضعة للغاية ظهر فيها فقط بعد أن تلقى ثلاثية، البلوجرانا لديهم عيوب واضحة دفاعية وعقم هجومي تواجد الليلة.

الفريق ظهر بروح كومان التي قد نساها الجماهير مع تشافي، لكن ليس من المنطقي أن يهدم المشجعون كل شيء في ليلة واحدة، برشلونة يمر بحالة سيئة، لكنها ليست النهاية.

فيما يلي نستعرض معكم أبرز النقاط الفنية من المواجهة الدرامية بين برشلونة وآينتراخت فرانكفورت في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

برشلونة تشافي أم كومان؟

لم يظهر الفريق الكتالوني بالشكل المعتاد له في الآونة الأخيرة، العيوب كانت كثيرة وواضحة لبرشلونة، الغيابات أثرت بشكل واضح خصوصًا غياب المدافع جيرارد بيكيه.

تشافي أرغم على إشراك مينجويزا في مركز الظهير الأيمن نظرًا لعدم جاهزية ديست، ولعب أراوخو في قلب الدفاع بسبب غياب قائد الفريق بيكيه.

وهو الأمر الذي استغله فريق فرانكفورت، حيث أن الجانب الأيسر للنادي الألماني هو الأقوى والأخطر لهم في ظل تواجد الظهير الجناح كوستيش والجناح الياباني كامادا.

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برشلونة اخترق عدة مرات من الجانب الأيسر بسبب عدم فهم مينجويزا لمهام مركزه، فكان يدخل للعمق بشكل كبير تاركًا مساحة عملاقة خلفه لكوستيش ليلعب بها.

والمشكلة ليست في الأمور الدفاعية فقط، بل أن البلوجرانا لعب شوط كامل سدد فيه كرتين فقط، في ظل استقباله لتسع تسديدات منهم هدفين.

الفريق كان أفضل من ناحية الفرديات والمراوغات، لكنه غائب عن صناعة الفرص الخطيرة، فبرشلونة فشل في اختراق ستارة فرانكفورت الدفاعية للمباراة الثانية على التوالي.

أحد أهم الكرات التي يعتمد عليها شافي هي زيادة لاعبي خط الوسط في أنصاف المساحات المتواجدة بين قلب الدفاع والظهير للمنافس، لكن تلك اللعبة لم تحدث اليوم في ظل غلق فرانكفورت للمساحات.

الغريب أن في ظل اعتماد برشلونة التام على إرسال العرضيات، فإن تشافي تأخر كثيرًا في إشراك لوك دي يونج المميز في استقبال العرضيات.

برشلونة اليوم كان خارج الخدمة في كل شيء، بدايةً من تشافي وأفكاره، مرورًا بلاعبيه التائهين، وصولًا بعدد جماهير آينتراخت الذي يرجح أنه تجاوز ال 20 ألف في أرض الكامب نو.

آينتراخت في قمة مستواه

في مباراة الذهاب، كان الحديث حول إحراج آينتراخت فرانكفورت لبرشلونة، الفريق الألماني استطاع أن يغلق المساحات ويضرب برشلونة بالمرتدات ولعب مباراة كبيرة.

لكن اليوم يبدو أن تلك العبارة ليست منطقية، فيمكننا القول إن فرانكفورت قد استطاع أن يقضي على برشلونة بالعديد من الضربات الموجعة.

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مباراة كانت متكاملة من جانب الألمان، هدد فيها مرمى برشلونة بشكل كبير، وصنع العديد من الفرص، تاركًا الاستحواذ لبرشلونة، ومركزًا على التحولات السريعة التي كانت مخيفة بشدة.

آينتراخت كما فعل في لقاء الذهاب، غلق كل المنافذ على فريق برشلونة، ولعب على التحول من الجانب الأيسر ناحية كوستيش الذي قدم لقاء عمره اليوم.

فيمكن أن نقول إن هذا اللقاء هو أصعب ما واجهه تشافي منذ توليه مسؤولية برشلونة، على الرغم من لعبه أمام العديد من المنافسين الكبار مثل ريال مدريد وأشبيلية ونابولي من قبل.

مرحلة البناء

لا بد أن يضع جمهور برشلونة الأمور في مكانها الصحيح، فالتهويل من خسارة اليوم والخروج من الدوري الأوروبي قد يضر النادي الكتالوني في المستقبل القريب.

البلوجرانا يبني للقادم لا اليوم، الفريق في حاجة للروح الإيجابية والتركيز على الأمور الفنية التي يوجد بها بعض المشاكل لحلها.

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كما أنه من الوارد أن يراجع تشافي بعض العناصر وكيفية التعامل معهم في السوق القادم، فلا يمكن أن يستمر بعض الأسماء المعينة في الفريق، بجانب وضع الأهداف الجديدة لجلبها والاستفادة منها.

فلا يوجد أسهل من الكلام السلبي وتوجيه الاتهامات بالتخاذل والتقاعس عن أداء المهام، الصعب هو الصحيح، والصحيح هو الاستمرار مع تشافي في مشروعه وسير الخطوات بطريقة هادئة تمكنه من التطور في قادم الأيام.

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