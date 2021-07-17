ظن أنه يلعب مباراة عادية .. فانظر ما فعله موسيماني به

كيف استغل الأهلي النقص العددي خير استغلال؟

عزز فريق النادي الأهلي تصدره لقائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أضاف البطولة العاشرة على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والذي حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة تحولت بنسبة 180% بعد حصول هابي ماشياني لاعب نادي كايزر تشيفز على كارت أحمر مع نهاية الشوط الأول، لتتحول كل الأمور مع بداية الشوط الثاني.

ماذا حدث خلال الشوط الأول؟

ظهر الأهلي بشكل غير مقنع تمامًا خلال مجريات الشوط الأول، حيث ظهرت علامات عدم التركيز على بعض اللاعبين أبرزهم حسين الشحات، الذي كان يركز بشكل كبير على اللعب الفردي.

ويبدو أن موسيماني منح تعليمات للاعبي الأهلي بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لمواجهة التكتل الدفاعي لفريق كايزر تشيفز، الذي ظهر منظمًا بشكل كبير.

الأهلي أخذ يركز على الاختراق من الجبهة اليمنى للفريق الجنوب إفريقي، ولكن كانت هناك يقظة من جانب لاعبي كايزر تشيفز، حيث تمكنوا من التصدي لتلك الهجمات الخطرة.

نقطة تحول في المباراة

ويعد حصول لاعب كايزر تشيفز هابي على كارت أحمر مستحق إثر تدخل قوي وعنيف على أكرم توفيق، هو نقطة تحول كبيرة في سير المباراة، وهو ما تسبب في خسارة المباراة.

ولكن تعامل مدرب فريق كايزر تشيفز مع المباراة، كان السبب الرئيس في خسارة المباراة، لأنه يبدو عليه كان يتعامل مع المباراة كأنها عادية وليست مصيرية.

لم يحدث تغييرات دفاعية لكي يعوض النقص العددي، ويبدأ في التركيز على خطف هدف، ومن ثم يغلق المساحات، ولكنه تمسك بنفس طريقة اللعب.

كيف عاقب موسيماني كايزر تشيفز؟

في البداية يجب الإشادة بخطوة تغيير أيمن أشرف الذي حصل على كارت أصفر، ونزول ياسر إبراهيم بدلًا منه، وذلك خوفًا من حصوله على كارت أصفر ثاني ومن ثم الطرد، وتعود المباراة لنقطة الصفر.

المدرب الجنوب إفريقي انتظر لحين معرفة ما يدور في رأس مدرب كايزر تشيفز، ووجده لم يتحرك ساكنًا، وهو ما دفعه للاستمرار بنفس طريقته، مع وجود تعليمات بالضغط الهجومي.

الأهلي لم يجد طريقًا لاختراق الأجناب، ليمنح موسيماني تعليمات لمحمد شريف بالتحرك خلف المدافعين، وهو ما استغله الفريق الأحمر واستطاع شريف أن يترجم كرة رائعة من أكرم توفيق، ليضعها في المرمى.

وبعدها وقع مدرب كايزر تشيفز في خطأ آخر، كلفه هدفين، وهو منحه للاعبيه تعليمات بالتقدم والهجوم، وهو ما فتح مساحات كبيرة في دفاعاته، بدلًا من الحفاظ على النتيجة ومحاولة خطف التعادل، لتُحسم المباراة مبكرًا.