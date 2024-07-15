“ظنوا أننا سنتوقف”.. إيميليانو مارتينيز يوجه رسالة نارية بعد كوبا أمريكا

أول تعليق من مارتينيز بعد الفوز بكوبا أمريكا...

علق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، على قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق لقب كوبا أمريكا، للمرة الثانية على التوالي.

وكان مارتينيز، عنصرًا أساسيًا في فوز التانجو ببطولة كوبا أمريكا 2024، بعد التغلب على كولومبيا، بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليحقق البطولة الرابعة له في مسيرته مع الأرجنتين.

وقال مارتينيز في تصريحات لشبكة " TyC Sports" عقب التتويج بالبطولة: "أن تكون بطلًا مرتين، أمر جميل للغاية بالنسبة لنا أردنا أن نمنح الجماهير فرحة أخرى".

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وتابع: "الجميع ظن أننا سنتوقف وسنرتاح بعد الفوز بالألقاب الأخيرة، ولكننا أظهرنا مرة أخرى نوع الفريق الذي نحن عليه".

جدير بالذكر أن مارتينيز، حصل على جائزة أفضل حارس في بطولة كوبا أمريكا 2024، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في أمام الإكوادور، في ربع النهائي وتألقه في ركلات الترجيح.