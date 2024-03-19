"ظلم متأصل".. وزيرة بريطانية تطالب بمنع مشاركة "المتحولات جنسيًا" في دوري السيدات الإنجليزي!

"ليس من المناسب أن تتنافس النساء ضد أشخاص ليسوا نساء بيولوجيًا!"

دعت وزيرة ثقافة إنجلترا لوسي فريزر، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى النظر في "منع النساء المتحولات جنسيًا من لعب كرة القدم النسائية"، وذلك "لإزالة أي ميزة تنافسية غير عادلة".

وقالت "لوسي" في تصريحات لـ"سكاي نيوز": "أعتقد أنه من المهم جدًا أن تكون النساء قادرات على التنافس ضد النساء، وهناك ظلم متأصل، أنه إذا لم تكن امرأة من الناحية البيولوجية، فلديك ميزة تنافسية".

وأضافت: "أعتقد أن عددًا من الرياضات قد نظرت في هذا الأمر بعناية فائقة، وتوصلت إلى قرار بأنه ليس من المناسب أن تتنافس النساء ضد أشخاص ليسوا نساء بيولوجيا".

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وختمت: "لقد رأينا ذلك في التجديف والسباحة، وأود أن أشجع الهيئات الرياضية الأخرى على النظر في ذلك بعناية فائقة، هدفي تشجيع الرياضة التنافسية".

وتخضع هذه السياسة للمراجعة من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي يحاول تحقيق التوازن بين أن تكون الرياضة شاملة، ولكن أيضًا عادلة وآمنة.