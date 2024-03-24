ظرف طارئ في السعودية .. أحمد حجازي يضطر لمغادرة معسكر منتخب مصر

ما حدث في السعودية دفعه للمغادرة بشكل طارئ!

أعلن المنتخب المصري بشكل رسمي، اليوم الأحد، اضطرار المدافع أحمد حجازي؛ محترف الاتحاد السعودي، مغادرة المعسكر بشكل طارئ والتوجه للمملكة السعودية.

المدافع كان قد انضم للفراعنة، لخوض كأس العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يشارك به منتخبا نيوزيلندا وكوراتيا أيضًا.

لكن المركز الإعلامي للمنتخب المصري أوضح أن حسام حسن؛ المدير الفني للفريق، سمح لحجازي بالمغادرة، لتعرض أسرته في السعودية، لظرف طارئ، لم يتم الكشف عنه.

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وأوضح المركز أنه تم الاتفاق على عودة الحاجز من جديد للمعسكر غدًا الإثنين، حال انتهاء الظرف الطارئ.

يشار إلى أن الفراعنة يستعدون حاليًا لمواجهة كرواتيا، بعد غدٍ الثلاثاء، في نهائي كأس العاصمة الإدارية.