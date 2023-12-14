طوق نجاة للشباب؟ قرار رسمي جديد من الحكومة السعودية حول خصخصة الأندية

الشباب لم يكن من الأندية التي انتقلت ملكيتها للقطاع الخاص الصيف الماضي

SHAHID

أعلنت وزارة المالية السعودية قرارًا جديدة بشأن خصخصة الأندية الرياضية في المملكة، والذي قد يُمثل طوق النجاة لنادي الشباب الذي يُعاني ماليًا وإداريًا ورياضيًا.

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الحكومة السعودية كانت قد اتخذت قرارًا في الصيف الماضي بنقل كامل أو جزء من ملكية 8 أندية رياضية إلى القطاع الخاص، إذ استحوذ صندوق الاستثمار السعودي على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، فيما انتقلت ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو ونادي الصقور إلى نيوم ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظ العلا ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وزارة المالية أعلنت اليوم، وعبر بيان الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024، الانتهاء من نقل ملكية 14 ناديًا رياضيًا جديدًا إلى القطاع الخاص ضمن برنامج التخصيص، للمساهمة في تعزيز القطاع من الناحية الفنية والتجارية وإعطاء الحرية للعمل كمؤسسات تجارية لتطوير العمل الرياضي إلى الأفضل.

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ولم يتم الكشف بعد عن هوية تلك الأندية الـ14، لكن يُتوقع بصورة كبيرة أن يكون نادي الشباب ضمنها، خاصة مع مطالبة الجمهور والإعلام الشبابي بذلك الأمر منذ قرار الخصخصة السابق.

يُشار إلى أن صندوق الاستثمار السعودي دعم الأندية الأربعة في دوري روشن بالعديد من النجوم الأجانب الكبار مما نقل مستوى جودة الدوري وشعبيته إلى مستوى آخر تمامًا.

SHAHID