طليقة ألفيش تدافع عنه: يعامل النساء كالملكات وسأضع جسدي في النار من أجله!

المدافع البرازيلي المخضرم لا يزال رهن الاعتقال في إسبانيا

خرجت دينورا سانتانا زوجة داني ألفيش السابقة ووكيله أعماله، للدفاع عنه في ظل اعتقاله بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في برشلونة.

ألفيش يتواجد حاليًا إسبانيا للخضوع للمحاكمة في قضية اتهامه بالاغتصاب والاعتداء على فتاة داخل ملهى ليلي في 30 ديسمبر 2022.

وقالت دينورا في تصريحات لصحيفة "سبورت":"إنهم يدينون داني دون محاكمته، هو لا يستطيع إهانة أي سيدة أو فتاة، كنت متزوجة له لمدة 10 سنوات وأعرفه منذ 22 عامًا".

وأضافت:"سأضع جسدي بالكامل في النار للدفاع عنه، لم يتحدث معي بنبرة سيئة لمدة 20 عامًا، نعم كنا نتجادل ولكنه كان يعاملني بصورة جيدة جدًا، كنت ابنته وأميرته الصغيرة وهو كان بمثابة ابني".

وأوضحت:"لطالما كان لداني اعتقاد بأن المرأة يجب أن تعامل مثل الملكة، تحصل على الدعم من والدها من منطلق احترامه لوالدته".

يذكر أن دينورا هي أم لطلفي ألفيش وظلت متزوجة منه لمدة 10 سنوات، كما تظل في علاقة جيدة معه بحكم عملها كوكيلة له.