"طلع كريستيانو رونالدو" .. صديق محمد جحفلي يطالبه بإخراجه!

جحفلي استطاع أن يُسيطر على رونالدو ف يديربي الرياض

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تألق محمد جحفلي مدافع نادي الهلال في مباراة ديربي الرياض أمام النصر بشكل كبير، مما دفع البعض للسخرية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عانى من مراقبته طوال المباراة.

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وفاز الهلال على النصر بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين السعودي.

وتداولت جماهير الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لأحد أصدقاء جحفلي عقب المباراة، وهو يُطالبه بإخراج رونالدو من جيبه.

وقال صديق جحفلي في الفيديو: "كأنه اليوم فعل شيء، شكرًا جزيلًا يا محمد، وطلع كريستيانو من جيبك!".

وشارك جحفلي في ديربي الرياض بدلًا من المدافع المصاب علي البليهي، والذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، واستطاع تقديم مستوى أكثر من رائع.

Shahid